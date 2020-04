Près d’une commune sur deux constate une hausse des dépôts clandestins depuis la mi-mars

Près d’une commune sur deux (44%) a constaté un accroissement des dépôts clandestins depuis la mise en place des mesures strictes visant à enrayer la pandémie de coronavirus au milieu du mois de mars, selon une étude menée par l’ASBL Be WaPP, pour une Wallonie Plus Propre, et publiée vendredi.

Les déchets les plus fréquemment cités sont les encombrants, les ordures ménagères et les déchets verts. En termes de localisations les plus mentionnées, l’on trouve les zones agricoles, les zones boisées et les points d’apport pour déchets tels que les bulles à verres et à textiles, selon l’ASBL.

Une commune sur trois – soit 31% des communes – a remarqué une augmentation du remplissage des poubelles publiques par d’autres déchets que ceux qui sont normalement admis. Les plus couramment cités sont les mouchoirs en papier ainsi que les gants. Près de 90% des répondants s’accordent à dire que cette augmentation est considérée comme moyenne à importante, selon Be WaPP.

L’enquête a été menée les 25 et 26 mars derniers auprès des 262 communes de Wallonie dans le but d’évaluer la recrudescence des dépôts clandestins et déchets sauvages depuis la mise en place des mesures pour enrayer l’épidémie du nouveau coronavirus. Au total, l’ASBL a pu compter sur 110 répondants, représentant un total de 101 communes, ce qui correspond à un taux de réponse de 39%.

Dans le cadre de ces résultats, la Wallonie et l’ASBL Be WaPP ont lancé jeudi une campagne de sensibilisation pour inciter le grand public à ne pas jeter ses détritus dans la nature et à faire preuve de solidarité avec les collecteurs de déchets. Les partenaires rappellent que la gestion des déchets est cruciale pour ne pas ajouter un risque sanitaire et environnemental à la crise liée au Covid-19.