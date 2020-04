Les reports de paiement atteignent déjà un milliard d’euros

Après une semaine, les banques ont déjà accordé des reports de paiement pour un total d’un milliard d’euros, a annoncé vendredi Febelfin.

Les banques belges ont accordé un report de paiement pour des crédits à plus de 46.000 entreprises et pour des crédits hypothécaires à plus de 40.000 particuliers, selon la fédération belge du secteur financier.

Il y a quelques semaines, le secteur financier et le gouvernement fédéral s’étaient accordés pour permettre aux entreprises et particuliers, touchés par la crise du coronavirus, de reporter pour six mois maximum, sans frais, les remboursements de crédits et crédits hypothécaires.

Seuls les particuliers et entreprises ou organisations financièrement touchés par la crise du coronavirus et remplissant les conditions d’octroi peuvent demander un tel report.

Déjà 40.000 demandes de report

En date du 8 avril, les banques belges avaient déjà approuvé 40.000 demandes de report de paiement dans le cadre de crédits hypothécaires. «Il est important de savoir que les consommateurs peuvent encore formuler une demande au cours des mois à venir. Les banques sont à pied d’œuvre pour traiter ces demandes dans les plus brefs délais», souligne Febelfin.

S’agissant des entreprises, un régime de garanties a été mis en place en collaboration avec les autorités, pour un montant total de 50 milliards d’euros, rappelle la fédération du secteur financier.

Les entreprises et indépendants viables peuvent en outre demander un report du remboursement de capital pour leurs crédits actuels jusqu’au 31 octobre 2020 inclus, sans que des frais soient imputés. 46.000 crédits professionnels ont déjà bénéficié d’un report de paiement.

Les entreprises doivent toutefois continuer à payer les intérêts pendant cette période de report du remboursement de capital, rappelle-t-on encore.