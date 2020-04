Des contrôles prévus ce week-end et dans les prochains jours sur le réseau Stib

La capacité de transport a augmenté depuis le début de la semaine sur les lignes prioritaires sur le réseau de la Stib, tout comme la fréquentation sur certaines lignes, a constaté la société des transports intercommunaux de Bruxelles vendredi.

La Stib rappelle que les transports publics sont exclusivement réservés aux déplacements essentiels. Des contrôles sont donc prévus ce week-end et dans les prochains jours sur le réseau.

Au niveau des transports, l’offre de ce week-end sera similaire à celle du week-end des 4 et 5 avril. L’offre du samedi sera un peu plus dense que celle du dimanche afin de permettre à ceux qui en ont besoin d’aller faire leurs courses, selon la Stib. Les lignes 17, 33, 75, 76 et 86 – non-prioritaires – ne seront pas exploitées samedi.

Le dimanche et le lundi de Pâques, les lignes 12, 17, 20, 21, 33, 43, 45, 54, 72, 75 et 86 circuleront.

Toutes les lignes de trams seront assurées mais les lignes les plus fréquentées seront privilégiées en termes de fréquences, ajoute la Stib.

Les 4 lignes de métro circuleront à une fréquence de 10 minutes sur les antennes périphériques et de 5 minutes sur les troncs communs du centre-ville.