Collecte des PMC: aux communes de choisir entre le porte-à-porte ou le container

Les recyparc sont fermés et le resteront. Le conseil d’administration d’Idélux Environnement s’est réuni par vidéoconférence ce vendredi 10 avril, pour régler la problématique des déchets PMC, soit les bouteilles et flacons en plastique, les emballages métalliques et les cartons à boissons.

les Communes pourront opter soit pour l’organisation d’une collecte en porte à porte soit pour la mise en place d’un système de points d’apport volontaire sur leur territoire. «Leur choix est attendu pour milieu de semaine prochaine», précise Idélux, dans un communiqué de presse.

Deux modes de collecte différents

Vu l’impossibilité pour l’intercommunale d’assurer l’organisation d’une collecte en porte à porte ou la gestion de conteneurs supplémentaires sur les sites de bulles à verre, le renfort des Communes va être sollicité pour:

– mettre en place une collecte en porte à porte des PMC. Celle-ci sera effectuée soit par les communes, soit par Idélux Environnement.

– déployer sur leur territoire les conteneurs 1100 litres des recyparcs pour y accueillir pour la durée de la crise des PMC. Les citoyens rencontrant des problèmes de stockage seront invités à aller y déposer leurs emballages recyclables en cas d’absolue nécessité et dans le respect des mesures de distanciation sociales. Ils seront ensuite évacués vers les recyparcs par le personnel communal.

La qualité du tri sera importante

Quel que soit le scénario choisi par les communes, les déchets qui seront admis sont, pour partie, les emballages recyclables d’habitude déposés aux recyparcs:

– les bouteilles et flacons en plastique uniquement (pas de films, blister, barquettes, pots de fleurs…)

– les emballages métalliques comme les canettes et les boîtes de conserve;

– les cartons à boissons (brique de jus, de lait,…).

Le centre de tri des PMC de Valtris, dans la région de Charleroi, triera ces différentes fractions. La qualité des déchets reste fondamentale. Si celle-ci n’est pas conforme, les déchets ne seront pas acceptés et ce service exceptionnel devra donc s’arrêter.

Comment la collecte sera-t-elle organisée?

Pour les communes optant pour la collecte en porte à porte:

Les plannings de passage s’organisent et seront communiqués aux citoyens via les canaux de communication des communes et de l’intercommunale (toutes boîtes, sites web, pages facebook,…)

Les emballages PMC devront être mis en vrac dans des contenants spécifiques. Les communes communiqueront sur les contenants autorisés.

Pour les communes optant pour la collecte par apport volontaire:

Des conteneurs de 1100 litres seront répartis à des endroits stratégiques du territoire communal essentiellement à proximité des bulles à verres pour limiter les déplacements de la population et respecter les règles actuelles de confinement;

Il sera demandé aux citoyens de ne fréquenter ces sites qu’en cas d’impossibilité de stockage et de veiller à respecter les lieux et les distances de sécurité entre les personnes.

La vidange régulière des conteneurs sera assurée par les services communaux.

Quand? C’est l’inconnue

Les communes et l’intercommunale espèrent pouvoir mettre en place le plus rapidement possibles ces solutions temporaires.

Quant aux autres déchets habituellement déposés aux recyparcs, dont la fermeture reste imposée par la Région, Idélux Environnement compte sur le bon sens et le civisme de la population. L’intercommunale demande aux citoyens qui ne l’ont pas encore fait d’adapter la gestion de leurs déchets à la situation exceptionnelle de crise sanitaire que nous traversons et de ne surtout rien jeter dans la nature (les dépôts sauvages sont passibles de lourdes sanctions).

Conseils pour la gestion des déchets verts

En ce début de printemps, l’intercommunale rappelle, dans son communiqué de presse, quelques conseils pour la gestion des déchets verts:

Pour la pelouse:

– tondre sans bac (l’herbe laissée sur place fertilise le sol);

– limiter la tonte aux zones indispensables;

– utiliser l’herbe tondue comme paillis au pied des arbustes ou dans le compost;

Pour les branchages:

– stocker en tas à évacuer lors de la réouverture des recyparcs ou à conserver comme zone refuge pour la biodiversité;

– broyer et utiliser le broyat comme paillis ou dans le compost;

– reporter les tailles à plus tard;

Des informations plus complètes sur le compostage sont disponibles sur le site web de l’intercommunale: www.idelux.be