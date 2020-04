Fin du mouvement de grève aux dépôts Genson et Jumet de la TEC Charleroi

Le déblocage des dépôts de Genson et Jumet est actuellement en cours BELGA

Le mouvement de grève spontané qui a débuté vendredi matin au sein des dépôts TEC de Genson et Jumet prend fin, a indiqué Véronique Benoit porte-parole du TEC Charleroi.

Les deux dépôts bloqués depuis vendredi matin sont en cours de déblocage, a-t-il précisé fin d’après-midi. Le TEC Charleroi espère que la situation rentrera dans l’ordre dès samedi.

Un mouvement de grève spontané a été lancé vendredi matin au sein des dépôts Genson et Jumet du TEC Charleroi à la suite d’une initiative du syndicat libéral CGSLB, a confirmé la porte-parole du TEC Charleroi. Plusieurs bus et véhicules stationnés devant les dépôts ont empêché la sortie des bus.

Plusieurs motifs ont été évoqués. Les chauffeurs ont souhaité une prime et ne voulaient pas reporter leurs congés. «C’est une mesure nécessaire, comme c’est le cas dans d’autres secteurs, pour assurer une reprise normale de l’activité après le confinement et pour empêcher que plusieurs chauffeurs partent en même temps en congé», a précisé la porte-parole du TEC Charleroi.

Une meilleure présence policière souhaitée

Une partie des conducteurs souhaitaient également une meilleure présence policière pour faire respecter les règles dans les bus. «Ils estiment qu’il y a beaucoup de personnes qui prennent le bus pour se balader et non pas pour des trajets essentiels. Il faut rappeler qu’il y a une excellente collaboration avec la Ville et que la police ne peut pas être partout en même temps.» Certains chauffeurs se sont également plaints d’agressions subies ces derniers jours.

Seuls les bus des dépôts d’Anderlues et de Nalinnes ont circulé normalement. Selon le TEC Charleroi, la situation au sein des dépôts était tendue. «Plusieurs chauffeurs souhaitent quand même travailler mais ils en sont empêchés.» Le secrétaire général du syndicat socialiste CGSP à Charleroi, Serge Delchambre, a fait savoir qu’il se distanciait du mouvement. «Je ne cautionne, ni approuve ce mouvement», avait-il fait savoir vendredi matin. La direction du TEC avait qualifié ce mouvement de grève d’acte «irresponsable», expliquant que cela «empêchait le personnel médical de se rendre dans les hôpitaux et que cela mettait potentiellement en danger de mort des patients atteints de Covid-19.»

Le déblocage des dépôts de Genson et Jumet est actuellement en cours, a confirmé vendredi en fin d’après-midi la porte-parole du TEC Charleroi. Selon cette dernière, il n’y a eu aucune négociation. «On croise les doigts pour que la situation rentre dans l’ordre dès samedi. Mais aucun bus ne circulera ce vendredi.»