Le secteur de l’aide à domicile réclame considération et matériel de protection

Le secteur de l’aide à domicile, «aussi indispensable qu’oublié», estime dans un communiqué publié vendredi que le manque de reconnaissance dont il souffre porte préjudice autant à la sécurité des professionnels de terrain qu’à celle de ses bénéficiaires, alors que la crise sanitaire liée au coronavirus bat son plein.

La Fédération wallonne de services d’aide à domicile (Fedom), qui compte plus de 3.000 professionnels de terrain et près de 20.000 personnes aidées, manque cruellement d’équipements de protection adaptés, notamment de masques FFP2, alerte vendredi son président, Didier Dubois. Pourtant, l’accompagnement «indispensable» de ces professionnels «au domicile de milliers de personnes âgées, fragilisées, isolées, en difficulté… n’est plus à prouver», souligne-t-il.

«Une aide familiale se rend auprès de cinq à six familles en une seule journée (soirée et week-end compris), auprès de personnes vieillissantes, en perte d’autonomie (personnes greffées, dialysées, à faible immunité,…) ou ayant des problèmes cognitifs (démence, maladie d’Alzheimer,…)», expose la Fedom. Or, ces personnes ne sont «ni dépistées au domicile, ni même vues par un médecin en cas de symptômes divers», les consultations se faisant majoritairement par téléphone depuis la mise en place des mesures de confinement, s’indigne la fédération. Celle-ci réclame dès lors des équipements de protection en suffisance pour ses membres, «acteurs de première ligne dans cette crise Covid-19».

Outre la peur d’être infectées, les aides familiales craignent aussi de contaminer les personnes chez qui elles interviennent.

La fédération s’alarme encore du manque criant d’équipements alors que certaines prestations sont réalisées au domicile de personnes sortant d’une hospitalisation pour Covid-19 et sont donc porteuses du virus juqu’à 21 jours après leur sortie.

«Là où s’arrête la pandémie à l’hôpital, elle continue bel et bien au domicile des personnes et nécessite, de ce fait, un équipement suffisant et adapté pour tous les professionnels de l’aide à domicile», conclut la Fedom.