Un dispositif pour venir en aide aux personnes victimes de violences

«Pharmacien. ne.s et libraires: mes confident.e.s», c’est le nom du dispositif mis en place par la ville de Liège afin de venir en aide aux victimes de violences en cette période de crise sanitaire.

Les pharmacies et les librairies étant ouvertes pendant le confinement, les victimes de maltraitance pourront à présent s’y réfugier pour trouver de l’aide.

Ce dispositif a été créé avec les différentes institutions et associations liégeoises actives dans ce domaine. Un vade-mecum a été rédigé à l’attention des libraires et des pharmaciens, reprenant toutes les informations nécessaires pour venir en aide aux personnes victimes de violences. De plus, une affiche sera apposée à la devanture de ces commerces afin de rappeler les numéros d’urgence, comme celui d’«écoute violences conjugales», ou encore celui du «collectif contre les violences familiales».

Les associations mobilisées

La lutte contre les violences étant une priorité pour la police de Liège et le collège, «la Ville de Liège, avec l’aide du CPAS, a pris les mesures pour permettre aux victimes d’être isolées avant d’être accueillies dans les centres et associations prévus à cet effet», indique la ville par voie de communiqué. Elle poursuit, «avec le soutien de la Province, les associations ont été mobilisées pour organiser des permanences conjointes dans des locaux adaptés».

Au niveau du service assistance policière aux victimes de la zone de police de Liège, un suivi individualisé des dossiers de plaintes déposées ces derniers mois est assuré.

Il n’est pas exclu que ce dispositif d’urgence évolue dans le temps et soit élargi à d’autres partenaires dans les prochains jours.

Le CPAS de Mons avait instauré un dispositif similaire fin mars, pour que les pharmacies du grand Mons puissent devenir des relais pour les victimes de violences conjugales.