Le chanteur Christophe, en réanimation, est «intubé sous sédation profonde»

Le chanteur Christophe «est actuellement hospitalisé en réanimation à Brest», indique son épouse dans un communiqué.

L’interprète des tubes «Aline», «Les mots bleus» est hospitalisé depuis plusieurs jours, comme l’ont indiqué plusieurs médias français. Ce vendredi, on a appris que Christophe, Daniel Bevilacqua de son vrai nom, se trouve en réanimation.

«Il est toujours intubé sous sédation profonde. Je demande à la presse de ne pas déranger les équipes soignantes et de le respecter lui et sa famille, à savoir sa fille unique et moi-même», écrit Véronique Bevilacqua, son épouse, dans un communiqué transmis à l’AFP.

Le chanteur de 74 ans est hospitalisé depuis le 26 mars en raison d’une «insuffisance respiratoire», selon son producteur.

On ignore si son état de santé est lié à l’épidémie du nouveau coronavirus.