Les vétérinaires voient leur travail diminuer de moitié

La crise causée par le nouveau coronavirus pèse également sur le travail des vétérinaires de notre pays. Les soignants animaliers qui traitent principalement des animaux de compagnie ont vu le nombre de patients diminuer de moitié ces dernières semaines, selon l’Ordre des Médecins Vétérinaires.

Pour les vétérinaires actifs dans l’élevage, la crise a eu peu d’impact, mais pour les vétérinaires qui traitent principalement des animaux de compagnie, les conséquences sont plus importantes.

«Nous travaillons dans le respect des restrictions nécessaires», explique le président de l’Ordre des Médecins Vétérinaires, Theo Borgers. «Notre volume de travail a diminué de moitié, de nombreux propriétaires d’animaux reportent leurs interventions mais nous nous attendons à rattraper ce retard après la crise sanitaire. Pour la plupart des vétérinaires ayant un cabinet, cette crise n’est pas insurmontable, mais quelques jeunes collègues qui viennent d’investir dans leur propre cabinet sont sous pression financière. Pour eux, le soutien du gouvernement est le bienvenu.»

Les représentants des vétérinaires expliquent également que ceux-ci n’ont pas peur d’être confrontés à des animaux malades. «Seules cinq infections animales ont été diagnostiquées dans le monde, ce qui est tout simplement négligeable», déclare M. Borgers. «Les chances d’en voir un dans mon cabinet sont vraiment minimes. Nous sommes plus attentifs aux symptômes, comme par exemple un chat ayant des problèmes respiratoires, une toux et de la fièvre. Mais nous sommes formés pour traiter les maladies infectieuses et cela ne nous effraie pas. En outre, nous constatons que les gens sont très bien informés par les médias et posent donc peu de questions sur les cas de coronavirus chez les animaux de compagnie».