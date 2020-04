Légère augmentation des jours prestés depuis le début du mois

Après un net recul en mars, les jours de travail prestés en Belgique ont légèrement augmenté depuis le début de la semaine dernière (30 mars), constate le secrétariat social SD Worx, qui affirme traiter un tiers des salaires du secteur privé.

«Au mois de mars, nous avons vu l’emploi chuter au cours des semaines 12 (semaine du 16 mars) et 13 (semaine du 23 mars), quand les mesures gouvernementales supplémentaires du 18 mars sont entrées en vigueur. […] Depuis la semaine dernière (semaine 14), nous constatons à nouveau une légère augmentation ou stabilisation. Nous espérons que ce premier signal se confirmera avec le temps», commente Virginie Bertrumé, directrice régionale PME de SD Worx.

Les ouvriers, qui sont retombés à moins de 40% de jours ouvrés durant la semaine 13, ont été plus touchés par les mesures décidées pour freiner le coronavirus que les employés, dont le creux a également été atteint au cours de la semaine 13, avec une moyenne de 70% de jours ouvrés.

Au niveau des secteurs, ceux qui comptent le plus d’employés sont ceux qui parviennent le plus à continuer à travailler grâce au télétravail, mais aussi les secteurs qui peuvent appliquer la distanciation sociale.

En outre, le secteur des soins de santé, qui comprend les hôpitaux, les résidences-services et les soins à domicile, est parvenu à prester 71% des jours ouvrés la semaine dernière, malgré la pression qu’il subit, constate SD Worx.

Les secteurs les plus touchés sont, logiquement, ceux qui ont dû obligatoirement fermer, comme l’horeca ou le commerce non alimentaire, ou ceux qui sont confrontés à des problèmes d’approvisionnement ou à une chute des ventes mais aussi les secteurs avec de nombreux ouvriers, comme la construction, note encore SD Worx. Les petits indépendants, comme les électriciens, les coiffeurs, les garages et les magasins de vêtements, sont également fortement touchés, avec moins de 50% de jours prestés.