EpiCURA lance un appel au maintien des efforts durant ce week-end pascal

François Burhin, directeur général d’EpiCURA, lance un appel.

«En aucun cas, il faut relâcher l’effort puisque, si nous gérons la crise, le système de santé belge reste néanmoins en surchauffe.

La situation se stabilise, ce qui est une bonne chose, et des patients guéris sortent de l’hôpital, ce qui est encourageant.

Les régions de Mons-Borinage et d’Ath ont été frappées plus rapidement et plus durement que d’autres.

Nous avons encaissé le coup de massue et nous nous sommes organisés au mieux pour assumer la meilleure prise en charge de nos patients.

Mis à rude épreuve, le personnel médical et soignant, grâce à un formidable esprit d’entraide et de solidarité, beaucoup d’adrénaline et de courage, a pu triompher de ses craintes et parfois de son découragement face aux situations de détresse de patients et de familles.

Il faut souligner que le travail accompli au cours de cette longue période – près d’un mois déjà! – par tout le personnel et singulièrement par ceux qui se trouvent en première ligne, a été et continue à être héroïque. Il n’y a plus de mots pour les remercier. Une fois la pandémie derrière nous, le souvenir restera gravé dans nos cœurs à tous, pour toujours.

Aujourd’hui, à la veille d’un long week-end de Pâques, nous demandons à chacun de faire preuve de citoyenneté et de continuer à respecter scrupuleusement les mesures de confinement strict, qui sont les seules à nous permettre d’endiguer l’épidémie, d’entrevoir un répit pour nos équipes et de conserver une capacité de réaction, une capacité de vous soigner.»