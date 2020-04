Coronavirus: «Le Festival du rire de Liège te propose des vidéos d’humour qui te feront exploser de rire»

Alors que le Festival du rire de Liège fêtera son dixième anniversaire en octobre dernier, il propose, en cette période de confinement, de proposer aux internautes des pauses fous rires. À découvrir sur les réseaux sociaux.

À l’approche de son dixième anniversaire, le Festival du rire de Liège a dévoilé vendredi les noms de certains humoristes qui se produiront en octobre prochain, et dont les tickets de spectacles sont déjà en vente. Olivier De Besnoit, Richard Ruben, Viktor Vincent, Fabian Le Castel, Arnaud Tsamère, Baptiste Lecaplain et Jarry seront notamment de la partie.

D’ici là, le Festival du rire de Liège propose, en cette période de confinement, aux internautes des pauses fous rires. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur Facebook, Instagram ou encore YouTube. «Parce que nous sommes persuadés qu’une journée sans rire est une journée de perdue et parce que, plus que jamais, nous avons besoin de détente et de bonne humeur pendant la crise du Covid-19, le Festival du rire de Liège te propose, plusieurs fois par semaine, des vidéos d’humour qui te feront exploser de rire.»

Le Festival du rire se tiendra du 17 au 26 octobre prochains. «D’ici là, prends soin de toi et de ceux que tu aimes. Au plaisir de te retrouver “en vrai”.»