COULISSES | Villes, côte et parcs animaliers confinés: notre photographe raconte son roadtrip

Il a sillonné toute la Wallonie, parcouru toute la côte belge et s’est rendu dans plusieurs parcs animaliers. Notre photographe, Jacques Duchateau, raconte son roadtrip.

«C’était un peu particulier: d’habitude, je vais à la rencontre des gens pour les interroger, les filmer, les photographier. Ici, je suis resté seul, je me suis tenu à l’écart.» Auteur d’une série de trois photo-reportages sur la Belgique confinée, Jacques Duchateau revient avec nous sur ce roadtrip qui l’a emmené aux quatre coins de la Belgique.

Quand et comment est venue l’idée de réaliser un reportage photo sur le confinement en Belgique?

C’est le responsable du service web qui m’a soumis l’idée de faire le tour des villes confinées. Cela faisait déjà un jour ou deux où on voyait des photos de villes vidées, sur les réseaux sociaux. C’était très beau, très graphique.

J’ai réalisé le reportage sur Bruxelles et les villes wallonnes les 23 et 24 mars.

Ce premier grand-angle a suscité un vrai intérêt de la part des internautes pour ce travail. On s’est posé la question: «que peut-on proposer de plus?» Couvrir la Flandre a été brièvement envisagé mais on a préféré se concentrer sur la côte belge, plus connue d’un plus large public.

Le mardi 31 mars, je suis parti en direction de la mer. J’ai fait les 15 stations balnéaires en une seule journée. J’ai quitté la maison vers 6 h 45, j’ai relié Knokke en à peine deux heures et je suis finalement rentré chez moi vers 21h, 21h30.

Toi qui circules beaucoup aux quatre coins de la Belgique pour les reportages, est-ce que l’absence de véhicules t’a marqué?

C’est vrai que la circulation de voiture était très faible. Mais on s’habitue vite. C’est un peu comme un dimanche en hiver. Ce qui m’a plus frappé, c’est la quantité de camions de la grande distribution.

Villes, côte belge, parcs animaliers… au total, combien de kilomètres as-tu parcouru?

Pour les villes confinées, Bruxelles et en Wallonie, j’ai fait 960 km. Pour la côte, j’étais à 500 km et pour les parcs, c’étaient 350 km. Au total, je suis à 1810 km.

Et as-tu été contrôlé durant ces reportages?

Pour le premier reportage sur les villes, je n’ai rencontré aucun contrôle, ni pour les parcs animaliers.

À la mer, par contre, entre Heist et Blankenberghe, j’ai été contrôlé. Mais comme ma voiture est lettrée et que j’ai une carte de presse apposée sur mon pare-brise, la police m’a laissé passer sans poser de question. Et c’est durant ce reportage à la mer que j’ai aussi vu d’autres contrôles. eda – Jacques Duchateau

Savais-tu précisément les endroits que tu allais photographier?

Je connaissais toutes les villes que je suis allé voir, je connaissais les endroits stratégiques mais le tour des grand-places m’a paru incontournable: elles sont le symbole que les gens connaissent le plus. Je me souviens à Mons, les parasols étaient comme des sentinelles. À Verviers, la place verte était en travaux, j’ai fait les rues avoisinantes.

As-tu pu te rendre partout où tu le souhaitais?

J’ai eu la chance d’avoir carte blanche et de pouvoir prendre le temps.

Concernant les accès, je n’ai eu aucune restriction pour les villes et la côte puisque ce sont des lieux publics.

Par contre, Pairi Daiza, le zoo d’Anvers et Planckendael ont refusé.

Du côté de Pariri Daiza, ils m’ont dit qu’ils ne voulaient pas communiquer pour le moment. Du côté du zoo d’Anvers et de Planckendael, ils m’ont répondu que ce n’était pas évident pour eux de me recevoir car ils travaillent avec un effectif minimum de personnel qui assure les soins indispensables aux animaux. Leur agenda est donc très chargé.

Quel est ton meilleur souvenir?

Ce qui m’a plus, c’est le calme. Le tout à l’image. J’ai fait des photos qui me faisaient penser à la photographie américaine des années 60, très épurée, poétique.

Ce qui m’a marqué, c’est le silence. Sur la Grand-Place de Bruxelles, tu n’entends rien du tout, pas même un mumure, c’est très impressionnant.

À Liège et Charleroi: les seules personnes encore en ville sont celles qu’on ne veut pas voir, les SDF, les toxicomanes… Une dame se jetait presque sur les voitures pour demander de l’argent.

Je garde un très chouette souvenir du Mont Mosan (à Huy) où le responsable jouait avec les otaries qui s’amusaient. Les quatre parcs animaliers ont été très accueillants et disponibles. À Forestia, deux chèvres m’ont accompagné tout autour de leur enclos (plusieurs hectares). Elles m’ont suivi pendant un petit kilomètre. EDA – Jacques Duchateau

À la côte, je me souviens de Saint-Idesbald où le terrain de basket semblait à l’abandon. À Ostende, par contre les barrières installées autour des bancs m’ont choqué.

Tu as une déception?

Oui, ne pas avoir pu aller dans les 3 parcs animaliers. D’autant que lorsqu’ils veulent communiquer, par exemple des naissances ou des arrivées, ils savent que les médias sont disponibles

Étais-tu équipé d’un masque et de gants?

J’en avais toujours en poche. Mais je m’en suis peu servi.