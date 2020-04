Plus de 50.000 cas déclarés en Amérique latine

Le Brésil est le pays d’Amérique latine le plus touché par la pandémie. AFP

L’Amérique latine et les Caraïbes ont dépassé vendredi les 50.000 cas déclarés de Covid-19 dont plus de 2.000 morts, selon un comptage établi par l’AFP à partir des chiffres fournis par les gouvernements et l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Vendredi à 10H00 HB, on recensait un total de 50.589 personnes contaminées et de 2.090 décès, le Brésil étant le pays le plus touché par la pandémie dans cette vaste région, avec 17.847 cas et 941 morts pour 210 millions d’habitants.

L’Équateur, qui compte 17,5 millions d’habitants, a quant à lui le taux de mortalité le plus élevé, avec 272 décès pour 4.965 malades enregistrés.

L’Amérique latine et les Caraïbes avaient atteint les 10.000 cas déclarés le 27 mars. En cinq jours, ce chiffre avait doublé. Le 5 avril, le cap des 30.000 cas a été franchi et le 8 avril celui des 40.000.

Plus d’un million et demi de personnes contaminées par le Covid-19, dont près de 100.000 sont mortes, ont été officiellement recensées dans près de 200 pays et territoires depuis le début de l’épidémie, en décembre à Wuhan, en Chine.

L’Europe reste le continent ayant comptabilisé le plus de cas, 800.000 environ, et de décès, se rapprochant des 70.000. Pour les États-Unis, ces chiffres sont respectivement de presque 500.000 et 17.000.

Le nombre des cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction de celui réel des contaminations, beaucoup de pays ne testant que les malades requérant une prise en charge hospitalière.