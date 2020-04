Coronavirus - L’association des cyclistes pros attentive aux restrictions salariales dans les équipes

Comme l’ensemble des secteurs et des sports, le cyclisme est touché de plein fouet par la pandémie de Covid-19.

Le CPA (Cyclistes Professionnels Associés), l’association internationale des coureurs professionnels, a déclaré vendredi dans un communiqué qu’il allait «rester vigilant afin d’éviter toute spéculation et limiter les difficultés auxquelles les coureurs et leurs familles font face».

«Nous sommes conscients des difficultés que les sponsors et les équipes rencontrent pendant cette période d’urgence. Nous sommes prêts à écouter et à faire des compromis pour le bien de tout le sport, mais en même temps nous serons vigilants afin d’éviter toute spéculation et limiter les difficultés auxquelles les coureurs et leurs familles font face», a déclaré Gianni Bugno.

Si le président du CPA accepte la «flexibilité demandée» par l’AIGCP (Association Internationale des Groupes Cyclistes Professionnels), il insiste aussi sur le fait qu’il y a «des règles à respecter». «Il n’est pas acceptable de faire d’importantes coupes salariales sans la preuve que les contrats ne peuvent pas être respectés», a dit l’ancien cycliste italien.

«Nous n’accepterons jamais une réduction généralisée des salaires», a ajouté Laura Mora, secrétaire générale du CPA. «On devra évaluer chaque cas séparément et étudier comment limiter les problèmes en adoptant une aide et des stratégies spécifiques.»

L’équipe CCC de Greg Van Avermaet a déjà annoncé suspendre les contrats d’une majorité de son personnel en raison de la pandémie de coronavirus. Les coureurs devront eux renoncer à une partie de leur salaire pour le reste de la saison.