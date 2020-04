Belhocine: «Ça me manque de me poser dans le vestiaire et voir mes joueurs danser ensemble»

L’entraîneur du Sporting de Charleroi s’est confié au magazine français SoFoot. Karim Belhocine y évoque le confinement, ses longues journées et son travail au ralenti. Ses manques et ses ambitions, aussi.

Depuis son arrivée sur le petit banc de Charleroi l’été dernier, Karim Belhocine, tout juste 42 ans, a systématiquement refusé les demandes d’interviews des médias belges. L’homme préfère l’ombre à la lumière.

Pourtant, en cette fin de semaine, le Franco-Algérien s’est exprimé longuement dans le magazine hexagonal SoFoot.

Il parle d’abord de cette période singulière de confinement: «J’essaie de profiter de la période pour visionner nos rencontres et analyser le rapport entre certains de nos buts et des exercices travaillés à l’entraînement. Je fais surtout beaucoup travailler les analystes vidéos, les pauvres.» Le souci du détail ne prend jamais congé.

Comme pas mal de monde, je m’ennuie aussi

Belhocine s’inspire, aussi.

Avec Gholizadeh, lors du déplacement à l’Antwerp, mi-février. BELGA «Je me constitue une vidéothèque dans laquelle je conserve certains principes de jeu. Je veux, par exemple, qu’à la perte du ballon, mes joueurs les plus proches exercent un pressing de 5 secondes, tandis que les autres se réorganisent […] J’aime observer le travail de Klopp, Zidane ou Guardiola pour voir ce que je peux essayer de piocher chez chacun de ces grands entraîneurs. Voilà pour les beaux discours. J’essaie de m’y tenir, mais comme pas mal de monde, je m’ennuie aussi.»

Alors que Charleroi (3e du championnat) réalisait une saison historique, il a été stoppé net par la crise du coronavirus. La compétition risque de ne pas reprendre et, à l’heure actuelle, le Sporting ne sait pas si sera barragiste ou directement dans les groupes de la Ligue Europa.

«Les instances ont pris leurs responsabilités rapidement et je pense que c’est la décision la plus raisonnable. Au moins, la situation est claire […] Il y a un peu de déception car nous étions sur une très belle dynamique et on aurait aimé aller jusqu’au bout, savoir jusqu’où ce groupe extraordinaire pouvait aller», poursuit Belhocine à SoFoot.

La Ligue Europa, c’est déjà magnifique

«Ça me manque beaucoup de me poser dans le vestiaire pour les regarder danser ensemble. Mais notre troisième place reste historique et Charleroi va disputer la Ligue Europa, c’est déjà magnifique.» Ses joueurs lui manquent. BELGA

À l’heure actuelle, même si plusieurs pistes existent, on ignore quand la compétition pourra reprendre. Cela doit encore être tranché. Le flou est complet.

«C’est difficile de se projeter mais on a commencé, cette semaine, des discussions sur le recrutement, même si, à mon avis, hormis dans les gros clubs, il ne se passera rien durant ce mercato.»

On table sur une reprise du championnat fin juillet

Et la reprise, alors? «On est obligés de prévoir plusieurs scénarios pour la préparation de la saison prochaine. Une chose est certaine: les joueurs ont droit à leur 3-4 semaines de vraies vacances. On table sur une reprise du championnat fin juillet, même à huis clos, donc ma tâche est de faire en sorte qu’ils soient prêts à ce moment-là.»