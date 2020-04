Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce vendredi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de Coronavirus en Belgique et dans le monde? Suivez avec nous l’actualité factuelle de ce vendredi 10 avril.

LÉGENDE Infos concernant l’actualité dans nos régions Infos concernant l’actualité dans le monde Infos concernant l’actualité sportive Infos concernant la culture Buzz et autres sujets insolites

Le défi de Maxime pour le «bonheurovirus»

Maxime Preud’Homme a couru 25 km autour de sa maison déguisé en infirmière pour la bonne cause. Sa vidéo cartonne sur le web.

Gembloux: 5 décès en une nuit dans les homes du CPAS

La nuit de mercredi à jeudi a été tragique dans les maisons de repos du CPAS. Le Covid-19 a emporté cinq résidents. Le bourgmestre demande, d’urgence, un dépistage général.

Les artistes locaux au rendez-vous

Alors que les célébrités multiplient les lives sur les réseaux sociaux, les artistes locaux ne sont pas en reste.

Les pires conséquences depuis la Grande Dépression selon le FMI

Pour la directrice du Fonds monétaire international, la pandémie provoquera des dommages «pires» que la crise de 1929.

Nombre record de décès en 24 heures en Allemagne depuis le début de l’épidémie

L’Allemagne a enregistré 266 décès supplémentaires dus au coronavirus ces dernières 24 heures pour atteindre 2.373, soit la plus forte augmentation depuis le début de la pandémie chez nos voisins, selon l’Institut Robert Koch. Les experts avaient toutefois prévu cette situation.

Le virus a fait 1 783 morts aux États-Unis en 24 heures

Les États-Unis ont enregistré 1 783 morts liées au nouveau coronavirus en 24 heures, selon le comptage jeudi à 20H30 locales de l’université Johns Hopkins.

Les ministres européens des Finances s’accordent sur un paquet à 500 milliards d’euros

Les ministres européens des Finances sont parvenus jeudi soir, après plusieurs semaines de débats, à un accord sur la réponse économique à apporter à la crise du coronavirus, en laissant en suspens la question sensible des obligations européennes dites «corona-bonds».

DOSSIER | Le tennis amateur retient son souffle

L’AFT et ses 334 clubs s’organisent pour faire face à la crise. Les casse-tête organisationnels et financiers sont nombreux.

Les footballeurs lancent «Les Souliers du Cœur»: «Donner de l’argent, c’est bien; venir en personne, c’est mieux»

Une cinquantaine de footballeurs et vedettes du ballon rond belge lancent Les Souliers du Cœur. Avec leurs dons et les vôtres, ils aident les associations pendant la crise du coronavirus. Et après. On a demandé pourquoi à l’Anderlechtois Adrien Trébel, masqué, sur le Parvis de Saint-Gilles.

