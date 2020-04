Liège: rendre les quais d’Outremeuse aux piétons?

Les quais à aménager seraient le quai Marcellis, le quai Churchill, le quai Van Beneden, le quai de Gaulle, le quai des Tanneurs, le quai Sainte-Barbe et le quai Godefroid Kurth. EdA Hermann

Le mouvement éco-citoyen liégeois Vert Ardent propose de rendre les quais d’Outremeuse aux piétons. Une solution qui permettrait aux Liégeois de sortir, eux qui sont confinés en ville où les logements sont parfois petits et les espaces verts viennent à manquer.

À Liège, le groupe Vert Ardent propose de rendre les quais d’Outremeuse aux Liégeois. Il s’agirait d’élargir le RAVeL de la rive droite, en «piétonnisant» les quais, depuis la rue du Parc jusqu’au Pont Atlas. Les quais à aménager seraient le quai Marcellis, le quai Churchill, le quai Van Beneden, le quai de Gaulle, le quai des Tanneurs, le quai Sainte-Barbe et le quai Godefroid Kurth.

Une solution qui permettrait aux Liégeois de sortir, eux qui sont confinés en ville où les logements sont parfois petits et les espaces verts viennent à manquer. C’est particulièrement le cas en centre-ville et dans le quartier d’Outremeuse.

Afin de permettre de petites balades en respectant les mesures de distanciation, Vert Ardent propose d’élargir le RAVeL de la rive droite, en piétonnisant les quais de la rive droite depuis la rue du Parc au pont Atlas.

«Nous ne sommes pas tous égalitaires face au confinement: taille des logements, taille de la famille, accès à un balcon ou à un jardin, accès à un espace vert… sont autant de facteurs qui influent sur notre confinement. Pouvoir se balader en respectant les règles imposées (ne pas s’arrêter, garder une distanciation sociale de 1,5 m, se balader seul ou avec les personnes résidant sous le même toit) est important tant pour la santé physique que mentale», précise Vert Ardent.

«Certains quartiers liégeois sont cependant bien moins lotis que d’autres», explique Caroline Saal, cheffe de groupe Vert Ardent. «C’est particulièrement le cas du centre-ville, où une grande partie de l’espace est dédiée à la voiture, et en Outremeuse qui ne possède aucun espace vert digne de ce nom. Mais ces deux quartiers ont un autre atout: la Meuse.»

Le RAVeL est effectivement attractif pendant les beaux jours, mais, déjà bondé en temps normal, il est étroit face à l’affluence de piétons et de cyclistes. Or, la circulation automobile a fortement chuté. Vert Ardent propose dès lors de piétonniser les quais de la rive droite et ainsi élargir en quelque sorte le Ravel.

«L’objectif n’est pas d’inciter à sortir, mais de permettre aux familles nombreuses, aux personnes en appartement de le faire sans se retrouver sur des trottoirs encombrés. Piétonniser les quais permettrait aux habitants de ces quartiers de pouvoir effectuer leur sortie en respectant les mesures de distanciation, notamment avec de jeunes enfants», expose la conseillère communale Elena Chane-Alune.

Ce projet serait également l’occasion de pallier à la fermeture du Ravel en dessous du Palais des Congrès et de créer un circuit alternatif pour la mobilité douce entre la rue du Parc et le quai Marcellis. Vert Ardent a étudié la faisabilité et seule une déviation de bus ou diminution de sa vitesse sur les quais sera nécessaire.

«Selon la police, 90% des Liégeois respectent les mesures de confinement. Il ne faut surtout pas relâcher les efforts. C’est le rôle des pouvoirs publics de soutenir les habitants et habitantes en pensant aux réalités des quartiers fort urbanisés», concluent les conseillères communales.

Si la mesure se révélait positive sur le terrain, elle pourrait s’envisager sur d’autres quartiers en manque de parcours piétons.