Coronavirus: Seraing s’investit dans la distribution de masques

Ces mercredi et jeudi, la Ville de Seraing a réitéré la distribution de masques. Photo News

La Ville de Seraing participe activement à la livraison de masques chirurgicaux et FFP2 à destination du personnel soignant de son territoire.

À la demande du gouvernement, la Ville de Seraing, à l’instar d’autres communes et villes, a procédé fin mars dernier à la distribution de masques auprès du personnel soignant de son territoire.

Elle a ainsi livré le matériel adéquat aux maisons de repos, maisons de repos et de soins ou encore à la centrale de services à domicile, et parallèlement, distribué des masques chirurgicaux aux infirmier(e)s à domicile, domicilié(e)s à Seraing et disposant d’un numéro INAMI.

Ces mercredi et jeudi, la Ville de Seraing a réitéré cette démarche.

En possession d’un nouveau stock de masques, aussi bien de type «chirurgicaux» que «FFP2», elle a donc fait le nécessaire pour approvisionner ou réapprovisionner les institutions et les personnes concernées.

Ainsi, ce mercredi, 15 établissements sérésiens, en ce compris les maisons de repos, les maisons de repos et de soins, la centrale des services à domicile, les maisons médicales, le centre d’accueil pour personnes handicapées, ont pu se partager 67 paquets de 100 masques FFP2 et 30 paquets de 50 masques chirurgicaux.

En parallèle à cette livraison, la Ville de Seraing a également organisé une nouvelle distribution de masques chirurgicaux à destination des infirmier(e)s, domicilié(e)s à Seraing, à l’accueil du service des Travaux ces mercredi et jeudi, de 9h à 17h.