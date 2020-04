C’est confiné que le directeur du Sacré-Cœur annonce son départ

Pierre Bintein, directeur de l’institut du Sacré-Cœur(section primaire) a prévenu parents et élèves via une capsule vidéo sur Facebook.

Après 18 années vécues en tant qu’instituteur puis 20 en tant que directeur, fidèle à la même école, Pierre Bintein vient de remiser définitivement sa sacoche au placard.

«J’arrête complètement après une carrière complète au Sacré-Cœur, dès ma sortie de l’école normale, à mes 19 ans. J’ai commencé très tôt, ce qui me permet aujourd’hui de prendre ma retraite», dit M. Pierre.

Cela faisait quelques mois que j’en parlais au pouvoir organisateur

L’homme n’a pas pris sa décision sur un coup de tête. Par contre, la date de cet arrêt est bien liée au confinement.

«Cela faisait quelques mois que j’en parlais au pouvoir organisateur. Il y a donc eu un appel à candidatures, en janvier dernier, assez large en utilisant les réseaux sociaux.

Il y a eu quelques candidats qui ont été interviewés juste avant le confinement. Parmi eux, deux collègues de l’école se sont présentés dont Delphine Delaere. C’est elle qui a été choisie par le PO.

Normalement, elle aurait pris le relais vendredi passé, dernier jour des cours avant le congé de Pâques, mais le confinement a changé cela. La date officielle est finalement En 2018,lors de la supervision de du CEB. EdA le lundi 20 avril, c’est lié à mon âge, quelques jours avant mon anniversaire (le 25 avril). J’ai déjà reçu plein de surprises de la part de mes collègues, notamment des capsules vidéo.»

Passage dans les classes pour dire «au revoir»

Ce sont ces courts enregistrements qui ont inspiré le futur ex-directeur à annoncer la nouvelle de cette manière.

«Envoyer un courrier à tous les parents pour les prévenir ainsi que leurs enfants n’aurait pas été évident. On communique beaucoup via notre page Facebook. Avec le confinement, toutes les communications passent par là, cela a encore pris plus d’essor. Cette capsule était donc la façon la plus efficace de toucher le plus de gens…»

S’il y a une rentrée avant l’été, un courrier sera cependant transmis et il effectuera une tournée d’adieux dans les classes.

«Le sentiment du devoir accompli» À la guitare lors des communions de l’école, le 24 mai 1990. EdA Les motivations à prendre sa pension dès qu’on le peut sont multiples. Pour notre interlocuteur, la réponse fuse: «Je suis toujours hypermotivé par le métier. Ce n’est pas une question d’envie mais bien le souhait de pouvoir passer à autre chose tant que j’en ai encore la possibilité.» Il est déjà overbooké Il précise cependant que le temps libre qu’il peut s’aménager est déjà réduit à peau de chagrin. «J’ai déjà un agenda overbooké, sourit-il. Dès que le confinement sera terminé, ma vie sera de m’occuper de mes enfants, de mes petits-enfants, de faire du vélo, du jardinage, de rattraper la lecture de tous mes “Spirou” en attente…» C’est sereinement qu’il quitte l’école du centre-ville. «J’ai le sentiment du devoir accompli et bien fait. En tant que directeur depuis l’an 2000, j’ai pu réal iser un tas de choses comme la scission de l’école en deux, avec Madame Micheline en maternelle. Je voulais aussi terminer mon école en m’assurant qu’il y avait un tableau numérique (TBI) dans chacune des classes, ce qui est le cas. On a aussi un nouveau local de sciences très équipé ou encore mis en place une centrale de prêts de jeux. Bref, je suis extrêmement fier.» «Présent pour ceux qui auront besoin de moi» Son expérience et son savoir acquis dans l’enseignement libre durant toutes ces années sont une richesse. M. Bintein admet donc que la porte du partage n’est pas totalement close. «Je n’ai jamais fait de bénévolat autre que celui dans mon école. Maintenant, si on a besoin de moi pour entrer dans un pouvoir organisateur par exemple, je serai présent.»

Qui est la nouvelle directrice?

Cela faisait 17 ans que Delphine Delaere donnait cours à la rue des Moulins.

«Elle enseigne en 6e primaire. Elle se destinait au poste de directrice, elle a suivi ses modules de direction. Je sais qu’elle fera ça bien, elle est bienveillante, dit Pierre Bintein. On travaille ensemble à la passation, durant ce congé de Pâques. Elle connaît déjà tout, elle a construit avec moi le plan de pilotage.»

Enfin, pour celles et ceux qui se poseraient logiquement la question, Delphine Delaere est bien la fille du précédent secrétaire communal de Mouscron.