VIDÉO | L’étonnant changement de perception du Coronavirus par Donald Trump et Boris Johnson

Alors que Donald Trump, au même titre que Boris Johnson, semblait prendre l’épidémie de Coronavirus à la légère il y a encore quelques semaines, le chef d’état a été récemment contraint de constater l’ampleur réelle du problème.

Alors que l’épidémie continue de se propager dans le monde avec plus de 90 000 cas et 3 000 décès recensés, les dirigeants britannique et américain ont enchaîné les déclarations ahurissantes sur le Covid-19 et sa propagation, avant de prendre l’ampleur de la pandémie qui touche à présent sévèrement les deux pays.

Boris Johnson, qui affirmait ne pas hésiter à serrer la main des membres du personnel soignant des hopitaux qu’il visitait en a fait les frais ce dimanche, en se faisant hospitaliser à Londres pour fièvre persistante et toux.

'I was at a hospital where there were a few #coronavirus patients and I shook hands with everybody' says Boris Johnson.



Read the Government's #COVID19 plan: https://t.co/pEzE4JWf5P pic.twitter.com/mucbaPSSbP