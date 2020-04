Coronavirus: le CHU de Liège valide les tests sérologiques de la société liégeoise ZenTech

Le CHU de Liège confirme que le dépistage rapide du Covid-19 développé par ZenTech permet de déterminer quels patients sont immunisés, annonce l’entreprise bio-tech liégeoise jeudi. La société avait transmis 500 tests sérologiques à l’hôpital liégeois pour les évaluer dans le cadre d’un processus de screening en milieu hospitalier.

Pour valider les kits sérologiques, des patients qui avaient déjà été identifiés positifs par un dépistage biologique PCR - les tests de dépistage utilisés depuis le début de l’épidémie en Belgique - ont été testés au CHU de Liège. Pour vérifier que la méthode ne donne pas de faux négatifs, les experts ont en plus examiné 75 échantillons de sang prélevés en août 2019, donc avant l’apparition du virus et forcément non contaminés. Les résultats se sont bien tous révélés négatifs, indique l’entreprise.

Le test ne détecte pas si le coronavirus est présent dans le corps, mais bien si la personne a eu une réaction immunitaire et a développé des anticorps. Il permet de distinguer en 10 à 15 minutes les porteurs sains (individus immunisés, porteurs du virus mais ne développant pas la maladie) et les malades.

Le président de ZenTech, Jean-Claude Havaux, se dit «d’autant plus confiant et conforté quant à l’opportunité sanitaire que ce test représente pour gérer la pandémie actuelle ou plus tard, lors de la sortie du confinement.» «Nous espérons que cela rassurera les autorités sur le fait d’utiliser ces tests», ajoute Eric Louis Poskin, chargé de communication.

Le kit a été développé en Chine, où il a déjà été utilisé pour faire face à l’épidémie de coronavirus, et découle d’un partenariat avec la société chinoise Zheda Dixun.