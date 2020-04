Les policiers liégeois «fêtent» l’anniversaire d’un enfant hospitalisé au MontLégia

Le personnel médical du service de pédiatrie s’est ému du cas d’un petit bonhomme hospitalisé pour autre chose que le coronavirus, et dont c’était l’anniversaire. La police de Liège a tenu à le «fêter» ce mercredi soir.



On ne s’en lasse pas: chaque jour, sur le coup de 20h, les Belges applaudissent depuis leur balcon ou leur jardin le personnel soignant afin de le remercier, lui qui est en première ligne de la lutte contre la propagation du coronavirus.

Ce mercredi soir, ce sont les policiers liégeois qui ont actionné sirènes et gyrophares pour rendre hommage au personnel hospitalier, devant la clinique du MontLégia.

«Le personnel médical du service de pédiatrie s’est ému du cas d’un petit bonhomme hospitalisé pour autre chose que le coronavirus, et dont c’était l’anniversaire», a indiqué la police de Liège. «Avec leur grand cœur, nos policiers ont répondu présents et ont également fêté ce petit garçon hospitalisé en période de confinement.»

«En ces temps pénibles pour tous, la bienveillance et la solidarité doivent nous guider pour survivre et sortir de cette pandémie en ayant fait le maximum pour prendre soin de soi, des autres et en tenant bon encore et encore», a ajouté la police, avant de conclure: «Nous avons tous un rôle à jouer pour vaincre ce virus, et nous le faisons avec humanité et solidarité. Merci à tous.»