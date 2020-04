5 séries Netflix et Amazon à découvrir d’urgence

Au menu, un éleveur de tigres déjanté, une jeune femme en fuite, un attentat en préparation en Suède…

C’est inéluctable. Fin d’année, la pénurie de séries frappera de plein fouet les grands acteurs du streaming. En cause, l’arrêt forcé des tournages et des productions.

Parmi les shows touchés: Stranger Things saison 4, The Witcher saison 2, Russian Doll saison 2, The Handmaid’s Tale saison 4.

En attendant cette échéance, Netflix et ses concurrents continuent de dégainer de nouvelles séries avec la régularité d’un métronome. Découvrez ci-dessous notre sélection.

1. Unorthodox

Netflix. Drame, Allemagne, 2020. Avec Shira Haas, Jeff Wilbusch, Aaron Altaras. 1 saison, 4 épisodes.

Le résumé. Écartelée entre les traditions et son mariage arrangé, Esty (Shira Haas) étouffe au cœur de la communauté juive ultra-orthodoxe de Brooklyn (New York). La jeune femme s’enfuit pour Berlin, en quête d’une nouvelle vie.

Notre avis. Le scénario partiellement autobiographique est bouleversant de bout en bout. C’est la chronique d’un combat, une ode à la liberté. La mise en scène souligne les contrastes de deux mondes opposés.

2. Tiger King

Netflix. Documentaire, États-Unis, 2020. Avec les témoignages de Joe Exotic, Carole Baskin, Bhagavan Antle. 1 saison, 7 épisodes.

Le résumé. Personnage excentrique, Joe Exotic aime les tigres plus que tout au monde. Au point d’ouvrir un parc animalier aux pratiques douteuses. Quand une acharnée de la cause animale l’accuse de maltraitances, Joe envisage de l’éliminer.

Notre avis.Tiger King captive l’Amérique. Des stars se mobilisent pour réclamer la libération de Joe Exotic, condamné à 22 ans de prison. Le récit de ses démêlés judiciaires est truffé de rebondissements et de personnages surréalistes.

3. Feel Good

Netflix. Comédie dramatique, Royaume-Uni, 2020. Avec Mae Martin, Charlotte Ritchie, Phil Burgers. 1 saison, 6 épisodes.

Le résumé. Comédienne de stand-up, Mae (Mae Martin) fuit Toronto et son addiction aux drogues, direction Londres. Toujours fragile, la jeune femme s’éprend de la belle George (Charlotte Ritchie).

Notre avis. Habitée par l’autodérision et la sincérité, Mae Martin est la révélation de cette série imparfaite mais touchante. La jeune femme se raconte et pose un regard lucide et bienveillant sur les personnes qui souffrent de dépendances.

4. Kalifat

Netflix. Suspense, Suède, 2020. Avec Aliette Opheim, Gizem Erdogan, Amed Bozan. 1 saison, 8 épisodes.

Le résumé. La Suède est la prochaine cible de l’État Islamique. À distance, une agent des services secrets pousse Pervin (Gizem Erdogan) à espionner en Syrie son mari, l’un des responsables de l’opération.

Notre avis. Trois femmes sont au centre de ce récit palpitant. L’adolescente en voie de radicalisation complète le trio. Si le sujet de l’intégrisme religieux est délicat, le scénario fait preuve de nuance et évite l’écueil de manichéisme.

5. Tales from the Loop

Amazon Prime Video. Science-fiction, États-Unis, 2020. Avec Rebecca Hall, Paul Schneider, Duncan Joiner. 1 saison, 8 épisodes.

Le résumé. Implantée au centre d’un village isolé, une étrange machine baptisée le Loop serait capable de résoudre les mystères de l’univers. Ceux qui s’en approchent vivent des expériences bouleversantes.

Notre avis. Le deuil, l’enfance ou encore le voyage dans le temps sont quelques-uns des thèmes abordés avec poésie et délicatesse par Tales from the Loop. La série est inspirée d’une collection d’illustrations d’un artiste suédois.