Non respect des mesures de confinement: plus de 450 pv dressés par la police boraine

La police boraine a dressé, depuis le début de la crise du coronavirus en Belgique, quelque 450 procès-verbaux pour non-respect des mesures de confinement. Les autorités policières ont toutefois noté un changement dans les habitudes des citoyens.

Depuis le 18 mars et le début des mesures de confinement en Belgique, les policiers borains ont dressé quelque 450 procès-verbaux pour non-respect des mesures de confinement sur le territoire de la zone de police boraine.

«Outre les missions habituelles de sécurisation menées principalement par le service Intervention, nos policiers patrouillent chaque jour et chaque nuit et veillent au respect des directives», ont indiqué jeudi les instances de la zone. Le montant des amendes s’élève à 250 euros pour un particulier en infraction et 750 euros pour une entreprise ou un commerce.

La zone boraine a néanmoins indiqué que les mesures de confinement ont entrainé un changement dans les habitudes des citoyens. «Alors que nous étions dans un premier temps dans une phase de dialogue laissant aux citoyens le temps d’intégrer les directives, nous sommes depuis de nombreux jours passés à une phase répressive où les comportements à risques ne sont plus tolérés et sont systématiquement sanctionnés.»