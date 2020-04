Bruxelles: 4000 demandes de primes de fermeture en une seule journée

Au terme de la première journée des demandes de primes de fermeture bruxelloises dues à la crise du coronavirus, la Région en a enregistré 4.000.

Au terme de la première journée d’enregistrement des demandes de primes de fermeture destinée aux entreprises bruxelloises de moins de 50 travailleurs touchées par la crise du coronavirus, la Région en a enregistré 4.000, a indiqué mercredi soir le cabinet de la secrétaire d’État à la Transition économique, Barbara Trachte (Écolo).

Comme ses collègues de gouvernement, Alain Maron, Bernard Clerfayt et Sven Gats (Open-Vld), Trachte a répondu mercredi après-midi aux nombreuses questions des députés bruxellois réunis en séance plénière par vidéoconférence interposée pour obtenir un point de la situation au sujet de mesures prises par le gouvernement bruxellois dans le cadre de la crise liée à la pandémie de Covid-19.

La secrétaire d’État a notamment rappelé que les demandes de primes de fermeture étaient enregistrées depuis mercredi matin, soit plus tard que la Région wallonne, parce que les pouvoirs spéciaux accordés au gouvernement bruxellois ont été assortis de la soumission d’une série de mesures à l’avis préalable du Conseil d’État. Le MR qui est dans l’opposition à Bruxelles, mais dans la majorité en Région wallonne, a soutenu l’octroi de ces pouvoirs spéciaux, mais selon lui, l’avis du conseil d’État a été retenu, à la demande des seuls partis de la majorité. Il estime par ailleurs que la procédure à Bruxelles est administrativement plus lourde pour les entreprises.

Trachte a pour sa part souligné que l’administration a sensiblement renforcé les affectifs - 41 agents ont été mobilisés à cet effet - chargés du traitement des demandes.

La prime vise principalement les secteurs de l’horeca, du divertissement et du commerce. Mais le groupe de travail qui planche sur les mesures encore à prendre dans le contexte de la crise engendrée par la pandémie étudie, avec le Conseil Économique et Social de la Région, l’opportunité ou non de l’étendre à d’autres secteurs ou de l’ouvrir à d’autres critères.

Pour faire face à la quantité de demandes d’informations, le guichet téléphonique unique des entreprises, le «1819», a été renforcé. Via des glissements internes, trente agents sont venus compléter l’équipe de dix personnes qui en assurent habituellement le fonctionnement, a précisé Trachte.

De son côté, le ministre de l’Emploi, Bernard Clerfayt (DéFI), a confirmé que le gouvernement bruxellois se pencherait jeudi sur l’octroi d’une prime aux travailleu(r)(se)s des sociétés de titres-services dont l’activité a diminué de 90%. Cela permettra à ces personnes de continuer à percevoir jusqu’à 95% de leur salaire.