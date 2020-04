Coronavirus oblige, les Diables rouges conservent la première place du classement FIFA

Les Diables rouges restent en tête du classement FIFA de football publié jeudi malgré l’arrêt des compétitions internationales. La crise du coronavirus n’a en effet plus permis des rencontres internationales depuis la dernière parution en février.

Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables, avait prévu un stage au Qatar pour préparer l’Euro, finalement reporté d’un an. Des rencontres contre le champion d’Europe et vainqueur de la Ligue des Nations le Portugal (FIFA 7) et contre la Suisse (FIFA 12) étaient initialement au programme. Les adversaires de la Belgique à l’Euro sont la Russie (FIFA 38), le Danemark (FIFA 16) et la Finlande (FIFA 58).

Il n’y a donc pas de changement en haut du tableau. Les Diables Rouges sont toujours en tête devant la France et le Brésil, l’Angleterre et l’Uruguay complétant le top 5, devant la Croatie et le Portugal. L’Espagne, l’Argentine et la Colombie complètent le top 10.

Les Diables rouges avaient bouclé l’année 2019 à la première place, qui leur a valu le titre d’Équipe de l’année pour la troisième fois après 2015 et 2018. Ils ont ainsi égalé l’Allemagne et dépassé l’Argentine (2x) et la France (1x). Seuls le Brésil (12x) et l’Espagne (6x) ont fait mieux.

Le prochain classement FIFA sera publié le 11 juin.