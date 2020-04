Panne résolue sur Snapchat après le lancement de nouveaux effets spéciaux Covid-19

Snapchat a annoncé mercredi avoir réparé l’application après une panne qui a affecté de nombreux utilisateurs européens et américains quelques heures plus tôt.

«Nous avons rafistolé (ce qui posait problème). Si vous avez encore des soucis, faites-le nous savoir!» a tweeté le compte «Snapchat Support» (soutien technique), sans donner plus d’explications.

We've patched things up 😁 If you're still having trouble, please let us know!