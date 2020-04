Fort Chabrol en cours rue de la Station

Le quartier de la gare a été bouclé et les forces spéciales sont sur place.

Les forces spéciales (POSA) sont intervenues jeudi matin à Soignies après qu’un individu s’est retranché chez lui à la suite d’un différend familial. Des négociations sont en cours, a indiqué le parquet de Mons.

Un homme né en 1992 s’est retranché chez lui, dans le quartier de la gare, jeudi tôt dans la matinée après un différend familial.

Le parquet de Mons a indiqué que les forces de l’ordre ont été averties par l’épouse du suspect. La police et les forces spéciales sont intervenues sur les lieux et des négociations étaient encore en cours en milieu de matinée. Le suspect est seul dans l’habitation et ne serait pas armé, a souligné le parquet, sans plus de détails. L’incident n’a fait aucun blessé.