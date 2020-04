Solières va attaquer l’ACFF au tribunal

Les Hutois ont pesé le pour et le contre mais ont tranché: ils veulent contester leur rétrogradation devant un tribunal civil.

C’est une petite bombe qui risque de faire du bruit dans l’arrondissement de Huy-Waremme et même au-delà. Relégué en D3 amateurs, Solières n’est pas content et compte le faire savoir. Comment? En attaquant l’ACFF devant un tribunal dans les prochains jours. Motif invoqué: sa descente en D3 amateurs basée sur un règlement qui a, selon les Hutois, une faille. « Je prépare ça depuis quelques jours, dit Jean-Marc Fortin, un des boss de Solières. Avec le concours d’un avocat que j’utilise d’habitude dans le sport automobile. Là, on est décidé et on va ester en justice. On va déposer plainte contre l’association des clubs francophones. On a fouillé le règlement et on s’est rendu compte que rien n’était vraiment prévu en cas de force majeure comme pour l’interruption de championnat avec ce coronavirus. Ok, l’ACFF n’avait pas le choix. Ok, elle dit qu’on ne peut pas faire appel d’une décision administrative. Mais je le répète, s’il n’existe aucun appel devant l’ACFF, on peut toujours faire valoir nos droits devant un tribunal. Et c’est ce qu’on compte faire. Surtout qu’on a le sentiment d’avoir été victime par deux fois d’une vraie forme d’injustice ces dernières semaines.»

Et le Hutois d’expliquer un peu plus son point de vue. «Il faut quand même dire les choses comme elles sont: descendre pour 0,09 point et ce avec un match de moins, y a quand même un souci, dit Fortin. Puis, deuxième injustice selon nous, c’est que tout le monde sait que Durbuy ne fera plus rien de son matricule. Or, je ne vois pas pourquoi puisque cette équipe disparaît, on ne devrait pas rester à leur place dans la D2 amateurs. Cela n’a pas de sens et c’est un peu interpellant de voir qu’une autre formation, que je respecte totalement, sortir de nulle part (NDLR: Esneux), pouvoir prendre ce matricule et commencer en D2.C’est un peu manquer de respect à tout le travail effectué par notre club pour y rester. En fait, cela ne change rien pour nous D2 ou D3 amateurs mais je suis un compétiteur depuis mes 18 ans. Et je déteste perdre. Encore plus quand j’ai le sentiment d’être victime d’une injustice. On est un peu les dindons de la farce. Et ça, on ne l’accepte pas… »