Des sacs-poubelle à bretelles? Poisson d’avril!

La Commune de Tinlot annonçait ce 1er avril la mise en place de «sacs-poubelle à bretelles» à destination des promeneurs qui voudraient aider dans le ramassage des déchets et dépôts sauvages. Ces derniers sont en recrudescence depuis le début du confinement et la fermeture des parcs à conteneurs. C’était un poisson d’avril! «C’est vrai que ce poisson d’avril n’était finalement pas une si mauvaise idée, sourit Laurent Walhin, chef des Travaux à la Commune de Tinlot. Car on fait face à un énorme souci de dépôts sauvages depuis le début du confinement. Les gens font le grand ménage chez eux. On le voit bien car ce qu’on retrouve principalement, ce sont des fonds de greniers et de caves mais aussi des langes, de la litière…»