Centre de Santé des Fagnes: penser la suite

La tendance est toujours à la baisse en matière d’hospitalisation au Centre de Santé des Fagnes. «Mais on peut déplorer que les patients qui se présentent sont dans un état plus avancé; peut-être y a-t-il la crainte de venir à l’hôpital?»

, avance le directeur du CSF dans son analyse quotidienne. Reste que la plupart des personnes qui se présentent au «triage» sont, après examen de leur état, renvoyés vers leur domicile. « Le personnel soignant reste malgré tout hyper mobilisé, quel que soit le nombre de patients», poursuit-il.

Si l’heure du déconfinement est encore incertaine et lointaine, il faut néanmoins, dans le chef des gestionnaires du centre de santé, penser à «l’après». «C’est difficile car le personnel soignant, après avoir réalisé des efforts extraordinaires, devra sans doute faire face à un afflux de patients qui ont reporté leurs examens médicaux non urgents. Il faut donc déjà penser à l’organisation future, sans en connaître l’échéance. C’est une tâche complexe mais indispensable et qui nécessite donc de ménager aussi quelques forces pour cette perspective. Comme on est un peu moins le nez dans le guidon, on s’y attelle. Il faut envisager la réorganisation des flux, mobiliser à nouveau les ressources humaines… envisager en fait tous les aspects de la gestion d’un hôpital. On profite de ce que la situation est pour l’instant sous contrôle pour déjà avancer là-dedans», conclut Thierry Boxus.