Le Conseil supérieur des indépendants demande le report des soldes d’été

Le Conseil supérieur des indépendants et des PME propose au gouvernement fédéral le report des soldes au 1er août en raison de la crise du coronavirus.

«Si la réglementation actuelle relative à la période d’attente et aux soldes n’est pas modifiée à court terme, il en résultera sans aucun doute un bain de sang dans le secteur belge de la mode, avec de nombreuses faillites et pertes d’emplois à la clé. Voilà pourquoi il est demandé par tout le secteur de reporter les soldes d’un mois, afin de pouvoir vendre le stock actuel à des marges normales pendant une période un peu plus longue et de compenser ainsi une partie des pertes intermédiaires», clame le secteur mercredi.

Le Conseil propose dès lors de reporter les soldes d’été au 1er août et de reporter ceux d’hiver au 1er février 2021 au lieu du 1er janvier 2021.

«Lors d’un report des soldes au mois d’août, la période d’attente sera donc déplacée au mois de juillet. Toutefois, les détaillants de mode indépendants craignent, à juste titre, qu’il y ait une surenchère de réductions de prix dès que les magasins seront autorisés à rouvrir. Afin d’assurer des conditions de concurrence équitables entre grands et petits acteurs du secteur, une période d’attente prolongée commençant dès que les magasins physiques pourront rouvrir est nécessaire», explique l’organisation.