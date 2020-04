Des joueurs de Pro League et le syndicat Sporta lancent un «conseil central des joueurs»

Vincent Kompany et Simon Mignolet, deux des figures de proue de ce nouvel organe, qui signe une lettre ouverte Photo News

Des joueurs de 14 clubs de Pro League, dont Anderlecht, le Standard et Bruges, signent une lettre ouverte aux côtés du syndicat de joueurs, Sporta, pour faire entendre leur voix.

Concernés à premier titre par beaucoup de décisions de leurs clubs et visés par de nombreux commentaires, des joueurs de quatorze des vingt-quatre clubs professionnels composant la D1A et la D1B signent une lettre ouverte, supervisée par Sporta, le syndicat des sportifs (CSC), pour annoncer la création d’un Conseil central des joueurs, une première en Belgique.

«Être intégrés au débat»

Dans cette lettre, signée notamment par Simon Mignolet, Zinho Vanheusden, Hendrick Van Crombrugge ou encore Vincent Kompany, ils y expliquent avoir réalisé «qu’il vaut mieux unir (leurs) forces». Ils demandent à être intégrés par les instances décisionnaires et participer au débat qui les impacte finalement directement. On pense notamment à celui des réductions de salaires et du chômage temporaire pour cas de force majeure évoqué par plusieurs clubs ces dernières semaines.

La lettre ouverte:

-