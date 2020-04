Un équipage spatial fait ses adieux sans public à cause du coronavirus

Pas de familles, pas de journalistes: les trois hommes se préparant à partir pour la Station Spatiale Internationale (ISS) ont connu mercredi une conférence de presse finale peu habituelle, épidémie de coronavirus oblige.

L’Américain Chris Cassidy et les Russes Anatoli Ivanichine et Ivan Vagner doivent décoller jeudi à 08H05 GMT (09H05 HB) du cosmodrome russe de Baïkonour, au Kazakhstan, pour effectuer une mission de six mois à bord de l’ISS.

Pour limiter les risques de propagation du Covid-19, leurs proches et les reporters n’avaient toutefois pas été conviés à Baïkonour pour assister à leur dernier point presse. Ce dernier a donc eu lieu par visioconférence, dans une ambiance assez terne.

«Au lieu de parler à des caméras, nous serions en train de parler à des gens en ce moment», a commenté Chris Cassidy en évoquant ce rituel se déroulant généralement dans la bonne humeur.

L’astronaute de 50 ans, qui part pour la troisième fois dans l’espace, a reconnu que l’équipage était «affecté» par l’absence de leurs familles. «Mais nous comprenons que le monde entier est aussi touché par la même crise», a-t-il ajouté.

Déjà en vigueur

Les mesures de quarantaine ne sont toutefois pas une nouveauté pour les équipages spatiaux, qui s’y soumettent avant chaque décollage pour l’ISS.

Lors de leurs dernières conférences de presse, ils sont par ailleurs séparés du public par une vitre pour éviter de contracter des maladies.

Cette fois, leur isolement à l’égard de personnes extérieures à la mission a été «encore plus poussé», a indiqué le cosmonaute Anatoli Ivanichine.

Le lancement de jeudi sera le premier à bord d’une fusée Soïouz-2.1a, l’agence russe Roskosmos ayant arrêté l’année dernière d’utiliser les Soïouz-FG, plus anciennes.

Ce nouveau modèle, utilisé pour des lancements sans équipage depuis 2004, repose sur un système de commandes digitales et non analogiques comme pour les précédents engins.

Selon Anatoli Ivanichine, le nouveau système sera plus indépendant et demandera moins d’actions manuelles en cas d’urgence. «Le système s’est amélioré mais il est trop tôt pour dire s’il sera plus facile à contrôler», a précisé le cosmonaute.