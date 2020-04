Moins d’admissions aux urgences: «Il semble y avoir une crainte de venir à l’hôpital, même dans des situations aiguës»

Les Cliniques Saint-Luc dressent mercredi le même constat que celui de l’hôpital universitaire de Jette (UZ Brussel) vendredi: la diminution des urgences habituelles fait craindre que beaucoup de patients n’osent pas se rendre à l’hôpital en raison de la pandémie de Covid-19. Or, rappelle le directeur médical des Cliniques Saint-Luc, Jean-Louis Vanoverschelde, le patient met ainsi gravement sa santé en jeu.

«Ce qu’on constate depuis que le confinement a été mis en place, c’est qu’il semble y avoir une crainte des patients de venir à l’hôpital, même dans des situations aiguës. Comme d’autres collègues en Belgique, nous constatons aux Cliniques Saint-Luc une diminution de 50% des ‘vraies’urgences. C’est donc 50% d’infarctus en moins, 50% d’AVC en moins… Et on constate pour les AVC que ceux qui arrivent à l’hôpital arrivent en dehors des délais de traitement, et donc les conséquences sont gravissimes pour leur santé», a expliqué le Docteur Jean-Louis Vanoverschelde.

«À côté du risque lié au Covid-19 lui-même, on voit donc apparaître un deuxième risque: celui des patients qui, sans doute par peur de venir à l’hôpital, ne viennent plus et ne se font plus traiter pour des infections éventuellement mortelles. C’est donc catastrophique», alerte le médecin.

«D’après ce que je sais, mes collègues du SMUR vont chercher un taux inhabituel de patients décédés à domicile et pas nécessairement du Covid-19. Je pense qu’on peut rassurer la population en rappelant que quand ils arrivent dans les hôpitaux, il y a des circuits pour les patients diagnostiqués Covid-19 et des circuits pour les autres patients. À Saint-Luc, on teste tous les malades qui rentrent et tout le monde porte le masque. On commence aussi à tester de manière très importante le personnel», indique le Dr Vanoverschelde.