Le soleil et les températures clémentes ont-ils un impact sur la propagation du coronavirus?

La propagation de certains virus a tendance à diminuer en intensité avec le retour du beau temps. Est-ce le cas avec le coronavirus? «On n’a pas encore assez de recul», estime Emmanuel André, porte-parole interfédéral Covid-19.

Ce mercredi, le soleil et les températures clémentes, au-dessus des 20°c, sont largement de mise en Belgique. On le sait: les virus préfèrent l’hiver.

Est-ce que cette météo estivale peut avoir un impact sur la propagation du coronavirus. Emmanuel André, porte-parole interfédéral, tempère.

Il a donné son point de vue lors de la conférence de presse quotidienne du SPF Santé. «Nous n’avons pas encore assez de recul. On est face à un nouveau virus dont on ignore encore certaines choses. S’il y a un impact, il ne sera pas suffisant. On ne peut donc pas compter uniquement là-dessus. Il faut poursuivre nos efforts.»