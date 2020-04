Les demandeurs d’emplois bruxellois priés de suivre une formation en ligne

Le ministre a demandé aux administrations de sensibiliser ses usagers et de lancer une campagne de communication on-line.

Le service public bruxellois de l’emploi Actiris et Bruxelles Formation invitent les chercheurs d’emploi bruxellois à mettre à profit la période de confinement pour se former en ligne. Deux tiers des chercheurs d’emploi bruxellois ont un niveau de qualification faible ou un diplôme qui n’est pas reconnu en Belgique.

«Nous devons être prêts pour la relance. En mettant à profit cette période de confinement en suivant une ou plusieurs formations, les chercheurs d’emploi vont améliorer leurs compétences et leurs connaissances. Plus les chercheurs d’emploi seront formés, plus ils augmenteront leurs chances de décrocher un emploi», souligne Bernard Clerfayt, le ministre bruxellois de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Le ministre a demandé aux administrations de sensibiliser ses usagers et de lancer une campagne de communication on-line intitulée «Confiné mais connecté! Suivez une formation en ligne». Celle-ci renvoie directement vers l’offre de formation des opérateurs publics.

Et ces dernières sont nombreuses, des cours de langues, à la bureautique, en passant par le marketing digital, la comptabilité, etc. L’offre de formations en ligne des opérateurs publics est gratuite et accessible à tous les chercheurs d’emploi bruxellois.

Plusieurs demandeurs d’emplois n’ont pas attendu cet appel pour se former en ligne. Le nombre d’utilisateurs de PC-Skills, plateforme permettant d’améliorer ses connaissances en bureautique, a ainsi quadruplé, passant de 45 visiteurs par jour à 172, tandis que la plateforme d’apprentissage des langues Brulingua compte trois fois plus d’utilisateurs (de 465 visiteurs quotidiens en moyenne à 1.300).