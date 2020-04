Trois activités en extérieur pour occuper vos enfants

En cette quatrième semaine de confinement, la rédaction de L’Avenir continue de vous partager des idées pour animer les enfants. En voilà trois nouvelles.

Grâce au groupe Facebook «Comment occuper ses enfants à la maison», lancé par lavenir.net, venez trouver et partager toute une série d’idées pour animer vos enfants. Le groupe compte près de 1900 membres, n’hésitez pas à venir nous y rejoindre.

Vous pouvez également vous rendre sur la page du JDE (Journal des enfants) qui propose gratuitement des activités ludiques et pédagogiques.

Voici notre neuvième sélection d’activités pour animer les enfants.

1. Des courses de relais... tout en repliant le linge

Même en confinement, il est possible de joindre l’utile à l’agréable. Vos enfants n’aiment pas replier le linge mais adorent la compétition et le sport? Cette activité va peut-être les réconcilier avec les tâches du quotidien.

Voici donc quelques idées de courses de relais pour replier le linge tout en s’amusant et en profitant du soleil.

2. Un système pour livrer le goûter dans la cabane

Avec ce beau temps, les enfants peuvent enfin sortir de la maison où ils ont tourné en rond durant plusieurs semaines à cause du confinement. Et pour ceux qui ne souhaitent pas rentrer à l’intérieur, même pour le goûter, voici de quoi occuper à la fois les parents et les enfants.

Si vous avez la chance de posséder un jardin et une cabane, vous pouvez installer un système permettant d’apporter le goûter à vos petits bouts depuis la maison jusqu’à leur cabane perchée, à l’instar de Doriane, membre de notre groupe Facebook.

Et si vous n’avez pas de cabane, c’est peut-être l’occasion d’en construire une avec du matériel de récupération....

3. Des moulins à vent en bouteilles en plastique

Il fait beau dehors? Ne restez pas enfermé et sortez dans le jardin avec vos enfants.

Si vos enfants préfèrent créer plutôt que se défouler, ils peuvent aussi le faire en extérieur. Par exemple, le «DIY» ou «Do It Yourself» leur permet de créer des outils de jardin à l’aide d’objets de récupération: des maisons pour oiseaux en Lego, des hôtels à insectes en boîtes de conserve ou encore des pots en terre cuite peints de mille couleurs.

Dans le même ordre d’idée, voici une suggestion publiée sur notre groupe Facebook: un moulin à vent réalisé à base de bouteilles en plastique. De quoi égayer votre jardin tout en participant à l’effort de recyclage.