Défense: 62 cas confirmés et 12 hospitalisations

Le ministère de la Défense a recensé en son sein 62 cas confirmés de contamination au coronavirus, dont douze ont été hospitalisés, a affirmé mercredi le ministre de la Défense, Philippe Goffin, levant pour la première fois un coin du voile sur l’ampleur de la pandémie au sein des forces armées.

178 autres membres de la Défense présentent des symptômes sans avoir été testés, a-t-il précisé lors d’une réunion virtuelle de la commission de la défense de la Chambre.

91 autres personnes sont en quarantaine sans aucun symptôme, a ajouté M. Goffin (MR).

Le seul cas connu de Covid-19 à ce jour était celui enregistré à bord de la frégate Léopold 1 de la Marine, alors qu’elle assurait une mission d’escorte du porte-avions nucléaire français Charles de Gaulle. Le bâtiment avait dû rentrer prématurément à son port d’attache de Zeebrugge le 27 mars. Tout le reste de l’équipage avait été mis en quarantaine à domicile pour une période de 14 jours.

M. Goffin a assuré mercredi que la Défense suivait les recommandations édictées par le Service public fédéral (SPF) Santé publique et avait mis en sommeil les activités non-essentielles, tout en maintenant sa participation aux opérations en Belgique et à l’étranger et en adaptant le rythme des relèves en fonction des directives émises par les différents commandements.