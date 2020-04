66 personnes hospitalisées et 600 cas avérés de coronavirus en BW

66 personnes sont hospitalisées en Brabant wallon à cause du coronavirus (photo d’illustration, hôpital de Gand) Photo News

Vingt-quatre nouveaux cas avérés de coronavirus en Brabant wallon ont été annoncés, ce mercredi. Cela porte le nombre total de cas avérés à 600 en Brabant wallon.

Il ne faut pas perdre de vue que ces statistiques dépendent fortement du nombre de tests effectués. Ce nombre est inconnu en Brabant wallon. Seuls les cas testés positifs sont considérés comme avérés. Il n’y a pas de recensement des cas suspects.

Braine-l’Alleud est, avec 63 cas avérés, la commune la plus touchée du Brabant wallon. C’est aussi la commune la plus peuplée. Ramillies est la commune la moins touchée avec 5 cas avérés. Avec cinq nouveaux cas avérés, Wavre est la commune qui connaît la plus forte hausse.

66 personnes hospitalisées

Le nombre de personnes hospitalisées dans les deux hôpitaux recensés en Brabant wallon est de 66, comme la veille. 16 patients sont en soins intensifs. C’est trois de moins que la veille. Depuis le 27 mars, le nombre de personnes hospitalisées oscille entre 56 et 69.

Cinq nouveaux patients souffrant du coronavirus ont été admis dans ces deux hôpitaux. Trois personnes ont été autorisées à quitter l’hôpital.