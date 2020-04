Belgique, USA, Allemagne, Italie…: où en sont les courbes de ces pays face à l’épidémie de coronavirus?

L’épidémie du nouveau coronavirus se trouve à des stades très différents dans les pays les plus touchés. Concrètement, où en est la fameuse courbe de chaque pays? Tentative de réponse.

Depuis le début de l’épidémie, les chiffres se bousculent. Chaque pays tient sa comptabilité du nombre de cas détectés, celui des morts et des guérisons suite au Covid-19.

Il reste difficile de mesurer précisément l’ampleur de la crise, car le nombre exact de personnes infectées par le nouveau coronavirus est inconnu. Nous ne connaissons avec certitude que les personnes positives confirmées par un test en laboratoire. Et les pays sont libres de fixer les personnes à tester en priorité.

Certaines études montrent d’ailleurs que le nombre de cas réels est parfois largement sous-estimé dans certains pays.

Pourtant, ces chiffres seront partagés, commentés, analysés, car se sont les seules données visibles sur cette menace invisible. C’est bien cette courbe du nombre de cas qui a été présenté pour décider des mesures à appliquer face au virus.

Voici ces nombres pour 8 pays parmi les plus touchés par le coronavirus (en nombre de cas et de morts).

Pour les mettre sur un pied d’égalité, nous comparons le nombre de contaminations détectées par million d’habitants, à partir du 1er mars dernier jusqu’au 7 avril (chiffres de la Johns Hopkins University). Les chiffres annoncés ce 8 avril ne sont donc pas compris.

Observer ces courbes d’infections des pays ne peut se faire sans mise en garde. Tout d’abord, le nombre de cas détectés, confirmés par un test en laboratoire, dépend évidemment de la capacité de chaque pays à effectuer ces tests. On sait par exemple que la Belgique est actuellement en train d’augmenter sa capacité à tester des malades. La quantité de cas détectés varie donc. Ensuite, la densité de population joue également un rôle dans la transmission de la maladie. Enfin, l’épidémie n’a pas frappé partout au même moment.

On constate néanmoins que l’Italie et l’Espagne se trouvent à un stade plus avancé, c’est assez clair. Leurs courbes de cas détectés ont eu le temps de commencer à s’infléchir plus nettement après l’explosion.

L’Allemagne, qui a multiplié très tôt les tests, a semble-t-il réussi à aplatir plus rapidement sa courbe.

Pour les autres pays, les situations dépendent de facteurs propres par rapport au nombre de tests et de l’avancée de l’épidémie. Les États-Unis, par exemple, ont mis plus de temps avant de prendre des mesures et la courbe semble n’être qu’à ses prémisses. La comparaison est donc plus hasardeuse.

C’est pourquoi, dans un deuxième temps, les chiffres du nombre de décès liés au Covid-19 semblent un complément plus représentatif de la situation actuelle des pays.

Là encore, nous les ramenons en décès par million d’habitants.

Remarque préalable: les pays ne comptent malheureusement pas tous de la même manière les décès. Notre pays a par exemple décidé d’inclure les décès «suspect Covid-19» dans ses statistiques, ce qui n’est pas le cas ailleurs où seuls les cas confirmés sont renseignés. Autre exemple, l’Italie a effectué des tests Covid-19 post-mortem, ce qui n’était fait que sur demande Allemagne.

Des tendances s’observent néanmoins si l’on regarde chaque pays séparément. Elles confirment certaines impressions par rapport aux cas détectés.

Les situations espagnole et italienne sont bien plus dramatiques qu’ailleurs. Les courbes se sont envolées. Un léger aplatissement est observable, plus en Italie qu’en Espagne d’ailleurs. Ces deux pays sont plus loin dans la progression de la crise. Et donc aussi, on l’espère, plus proche de la sortie de crise.

Les courbes belge et française, elles, ont démarré plus tard, on le voit bien. Difficile pour le moment de savoir quand elles s’infléchiront, puisque les mesures de confinement mettent plus de temps à montrer leurs effets sur la courbe des décès. En effet, étant donné le temps d’incubation de la maladie et la dégradation parfois progressive de l’état de santé des patients atteints, il y a un décalage de plusieurs jours entre la détection des cas, les hospitalisations et finalement les décès.

Ces deux pays, comme le Royaume-Uni et les Pays-Bas, ne sont pas encore au pic des décès.

Pour l’Allemagne, la progression est faible, mais constante. La courbe ne s’envole pas, mais elle ne montre pas encore de signe net d’inflexion.

Enfin, les États-Unis montrent ici aussi qu’ils n’en sont encore qu’à un stade peu avancé. Le 31 mars dernier, il y a à peine une semaine, ils dépassaient le cap de 10 décès par million d’habitants. Un cap franchit le 10 mars par l’Italie et le 17 mars par l’Espagne.

La crise risque donc d’être encore longue outre-Atlantique, alors que près de 2.000 personnes sont mortes aux États-Unis en une journée, selon les chiffres annoncés hier soir, soit le pire bilan journalier dans le monde depuis le début de la pandémie.