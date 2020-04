Les papiers à nouveau ramassés dans 7 communes du Brabant wallon

Les collectes de ramassage des papiers et cartons seront organisées à Waterloo (ces mercredi 8 avril et jeudi 9 avril), samedi à Ramillies et Jodoigne (zone 2), mardi 14 avril à Jodoigne (zone 1), mercredi 15 avril à Chastre et Walhain, jeudi 16 avril à Grez-Doiceau, vendredi 17 avril à Wavre (zones 2 et 3).

Par contre, les collectes ne pourront malheureusement pas être assurées dans les autres communes du Brabant wallon.

Ceci s’explique par le fait que la société réalisant les collectes de papiers-cartons (et d’emballages PMC) partout en Brabant wallon et à Braine-le-Comte pour le compte de l’intercommunale inBW, s’occupe également des collectes d’ordures ménagères dans certaines communes.

Par conséquent, cette société ne dispose pas tous les jours du même nombre de camions disponibles pour collecter les papiers-cartons.

Afin de respecter la mesure de distanciation sociale, les camions ne disposent que d’un chargeur au lieu de deux à l’habitude. Et les collectes doivent, par conséquent, être réalisées avec deux fois plus de camions qu’en période habituelle. Les collectes d’ordures ménagères étant prioritaires, aucun camion n’est disponible certains jours pour les tournées de papiers-cartons. En outre, l’entreprise de collecte doit également composer avec des effectifs réduits.

Les mouchoirs usagés dans le sac blanc

L’intercommunale inBW, en charge de la collecte des déchets en Brabant wallon, rappelle à la population de ne pas s’étonner si la collecte a lieu plus tôt ou plus tard que d’habitude. Les horaires des tournées peuvent changer. Pas leur jour. Il faut donc veiller à sortir ses poubelles ou ses papiers et cartons la veille de la collecte après 18 heures ou le matin avant 6 heures.

L’inBW rappelle également que les mouchoirs en papier usagés, les masques et gants de protection doivent être jetés dans les ordures ménagères (sacs blancs) et pas dans les papiers-cartons.