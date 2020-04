Trump menace de suspendre la contribution américaine à l’OMS

Donald Trump a menacé mardi de suspendre la contribution américaine à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), dénonçant sa gestion de la pandémie du coronavirus et une attitude à ses yeux trop favorable à Pékin.

«Nous allons suspendre (le versement) des sommes destinées à l’OMS», a déclaré le président des États-Unis lors de son point de presse quotidien depuis la Maison Blanche. Quelques minutes plus tard, cependant, il a fait machine arrière en affirmant qu’il souhaitait seulement étudier cette possibilité.

«Je ne dis que pas que je vais le faire mais nous allons examiner cette possibilité», a-t-il déclaré. «Tout semble très favorable à la Chine, ce n’est pas acceptable», a-t-il déclaré, sans autres précisions. Le milliardaire républicain a rédigé mardi matin un tweet particulièrement virulent à l’encontre de l’organisation.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?