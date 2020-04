PHOTOS | Une superbe lune rose dans le ciel belge ce mardi soir

Phénomène assez rare, les Belges ont pu observer une "Super lune" rose ce mardi soir. Les conditions étaient idéales.

Jusqu’à 7% plus grande et 30% plus lumineuse que d’habitude, la troisième «Super lune» de l’année (après celles du 9 février et du 9 mars) était à voir dans le ciel belge ce mardi à la couchée du soleil. L'absence de nuage a rendu le spectacle magnifique.

Elle valait le détour en raison de sa proximité avec notre planète. Alors que la distance entre la Terre et son satellite naturel oscille entre 356.410 km (périgée) et 405.500 km (apogée), la «Super lune» de ce mardi était parmi les plus proches récemment observées (357.000 km).

La lune de ce mardi était qualifiée de rose car il s’agissait de la première «Super lune» observée depuis l’équinoxe du printemps, période où apparaissent les fleurs de cerisiers.