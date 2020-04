La Ville recommande le port du masque

Après Wavre dès lundi, la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve a annoncé ce mardi qu’elle recommande à ses habitants de porter un masque buccal, non pas lors de toute sortie comme à Wavre, mais dès qu’ils sont amenés à devoir croiser d’autres personnes dans des lieux confinés, au moment de faire leurs courses par exemple. Cette recommandation vaut aussi pour les commerçants. «Le port du masque buccal ne fait pas partie de nos habitudes, dans nos villes moins peuplées qu’en Asie, mais on lui reconnaît l’avantage de protéger les autres des projections de salive, explique la Ville dans un communiqué. Si chacun porte un masque, on se protège donc mutuellement. Bien sûr, les masques médicaux sont réservés au personnel soignant. Il s’agit ici de confectionner soi-même son masque en tissu – la Ville ne peut malheureusement pas les fournir – sur base des explications données sur le site www.olln.be ou https://faitesvotremasquebuccal.be/.»