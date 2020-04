CARTE | Coronavirus: ces communes épargnées et ces foyers wallons qui posent question

À en croire les derniers chiffres diffusés par Sciensano, l’Institut de santé publique, aucun cas de Covid-19 n’aurait encore été recensé dans 43 communes belges. De là à évoquer de véritables villages gaulois, il y a un pas à ne pas franchir. Tentative d’explications.

Dans son dernier listing partagé publiquement ce mardi, Sciensano note que 43 communes belges, dont 35 sont situées en Wallonie, sont toujours épargnées par le nouveau coronavirus.

Principalement localisés dans les provinces de Luxembourg (12), Liège (10), Hainaut (7) et Namur (6), ces villages gaulois ne recensent ainsi toujours pas de cas avérés de Covid-19. En tout cas, selon les statistiques… Parce que, dans les faits, la probabilité que le virus n’ait pas touché une seule de ces 35 communes est extrêmement mince.

Les communes wallonnes encore épargnées, selon Sciensano LUXEMBOURG (12) Tintigny, Meix-devant-Virton, Florenville, Chiny, Tellin, Libin, Herbeumont, Rendeux, La Roche-en-Ardenne, Erezée, Bertogne, Martelange LIÈGE (10) Faimes, Wasseiges, Feixe-le-Haut-Clocher, Donceel, Burg-Reuland, Trois-Ponts, Stoumont, Lontzen, Hamoir, Burdinne HAINAUT (7) Mont-de-l’Enclus, Brunehaut, Pecq, Celles, Antoing, Sivry-Rance, Froidchapelle NAMUR (6) Doische, Cerfontaine, Ohey, Vresse-sur-Semois, Houyet, Gedinne

S’il semble désormais évident que la densité démographique plus faible de certaines de ces communes (comme Martelange qui compte 63 habitants/km²) couplé à un respect des mesures de confinement les aide à lutter plus facilement contre la propagation du virus, d’autres facteurs tendent à démontrer qu’il faut prendre les chiffres de Sciensano avec des pincettes.

Tout d’abord, les tests de dépistage ne sont pas récurrents. Pour l’instant, ils ne sont effectués que sur des personnes dont on suspecte qu’elles sont contaminées ou sur des groupes à risque, comme les résidents des maisons de repos, par exemple. Dès lors, il est impossible de s’assurer qu’aucun des habitants d’une même commune, aussi épargnée soit-elle, n’est porteur du Covid-19.

Ensuite, la proximité de certaines de ces communes avec d’autres foyers de la maladie intrigue. Excepté une partie de la Gaume et des Ardennes qui semble encore faire bloc contre le virus, une bonne partie des communes «épargnées» jouxtent ou sont encerclées par d’autres villes/villages plus ou moins contaminés. Exemple avec Libin (Luxembourg) dont 6 des 7 voisins immédiats comptabilisent (ou ont comptabilisé) entre 5 et 36 cas confirmés de Covid-19.

De gros foyers à relativiser

S’il est bon de s’interroger sur l’existence réelle de villages gaulois, il faut aussi pouvoir relativiser l’éclosion ou l’omniprésence de gros foyers.

En effet, comme s’il est vrai que certaines localités wallonnes constituent un terrain plus propice à une rapide propagation du virus en raison de leur densité démographique (Quévy a, par exemple, une densité de population de 124,39 habitants/km²) ou de leur proximité avec des points d’intérêt importants (Dour, à proximité d’un foyer français situé dans le Nord) comme un aéroport, d’autres facteurs sont à prendre en compte, comme la présence plus ou moins importante de maisons de repos.

Parce que les résidents et le personnel des homes font partie, à la demande des autorités belges, des personnes testées en priorité, il est donc logique que les communes qui hébergent bon nombre de ces établissements voient leur taux de contamination grimper en flèche. Ce qui est actuellement le cas à Vielsalm, où 6,1% de la population est (ou a été) contaminée, et Bouillon, où le taux de contamination atteint 7,2%, par exemple.

Enfin, un autre facteur qui peut expliquer que des exceptions pointent leur nez ici et là est sans doute à chercher du côté des habitants de ces communes. Et pour cause, dès qu’un petit nombre de personnes ne respecte pas le confinement, c’est toute une commune qui risque d’en pâtir.

