Interdit de faire le plein au grand-duché

Avec le prolongement jusqu’au 19 avril des mesures liées au Covid-19 décidé par le conseil national de sécurité, le gouverneur de la province de Luxembourg a publié certaines précisions sur les principes généraux, à savoir la limitation au strict nécessaire de tous les déplacements.

Pour les frontaliers, il n’est désormais plus possible de se rendre au grand-duché de Luxembourg ou en France pour y faire son plein ou ses courses, sous peine de se voir infliger une amende de 250€ en cas de non respect de cette règle. Seules les raisons essentielles listées peuvent justifier un franchissement des frontières.

Sont considérés comme des voyages essentiels: les déplacements dans le cadre d’activités professionnelles: les déplacements pour soins médicaux, pour fournir une assistance ou des soins à une personne âgée, mineure, handicapée ou vulnérable; les déplacements pour les soins des animaux ; les déplacements dans le cadre de la coparentalité; les déplacements visant à prendre en charge et à ramener en Belgique des personnes de nationalité belge avec ou sans résidence principale en Belgique, des résidents de longue durée en Belgique et les personnes résidant légalement en Belgique; les déplacements de membres de la famille à l’étranger afin de pouvoir exercer un travail pour des raisons essentielles, les déplacements des ressortissants belges vers leur résidence principale à l’étranger; les déplacements auprès d’un partenaire qui ne vit pas sous le même toit, les déplacements dans le cadre de l’exécution des actes; les déplacements dans le cadre de funérailles en présence de 15 personnes maximum; les déplacements dans le cadre de mariages religieux ou civils en cercle intime. Sont pas rontre exclus les déménagements vers un second lieu de résidence à l’étranger.

Vous ne trouvez pas réponse à votre question? Un call center est à votre disposition au 0800 14 689. Le détail de l’ensemble des mesures peut être consulté sur le site www.info-coronavirus.be/fr/faqs.