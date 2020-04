Coronavirus: 25 bénévoles au sein de la plateforme d’aide à Herstal

À Herstal, des bénévoles viennent en aide aux seniors, aux personnes à mobilité réduite ou isolées.

Depuis l’annonce du confinement, des formes de solidarité entre voisins se mettent en place dans divers quartiers de Herstal, notamment à destination des personnes âgées. Au lendemain de la prolongation des mesures, la Ville de Herstal s’est mobilisée pour regrouper ces initiatives et les coordonner.

«La situation actuelle est difficile pour tout le monde, mais surtout pour nos seniors et les personnes qui ont des difficultés à se déplacer», explique Jean-Louis Lefèbvre, bourgmestre f.f. de Herstal. «Nous avons créé un groupe Facebook pour intensifier l’entraide mais aussi pour faire appel aux bénévoles. Ensuite, nous avons mis en place un call center pour organiser une aide gratuite pour les courses et les médicaments.»

L’aide est coordonnée par la «Plateforme du vivre ensemble de Herstal». Les seniors, les personnes à mobilité réduite ou isolées, peuvent en bénéficier gratuitement. Il suffit d’appeler l’un des trois numéros disponibles (04/256.87.01, 04/256.87.02, 04/256.87.06) du lundi au vendredi de 9h30 à 16h et ils seront mis en relation avec un bénévole vivant près de chez eux qui leur viendra en aide pour les courses.

Le service d’aide est mis en place depuis le 25 mars et compte 25 bénévoles. «On reçoit surtout des demandes pour aller faire des courses. Par exemple, la semaine dernière on a livré 120 kilos de litière pour chat chez différentes personnes. On se sent utile et ça permet aussi de lutter contre l’isolement, tout en respectant les mesures de distanciation et d’hygiène», témoigne un bénévole.

La Plateforme du vivre ensemble de Herstal a été créée en avril 2015 à l’initiative de son Bourgmestre Frédéric Daerden. Composée de représentants de la société civile, des communautés et d’employés de l’administration, elle est coordonnée par sa Présidente, la Conseillère communale Francine Lageot et actuellement sous la tutelle du Bourgmestre f.f. Jean-Louis Lefèbvre. Son but est de favoriser le vivre ensemble et le lien social, en collaboration avec les autres plateformes herstaliennes (Plateforme solidarité, Plateforme «Peps» de lutte contre le harcèlement).