Blouses opératoires: 2.606 couturières ont répondu à l’appel du CHU de Liège

Suite à l’appel lancé par le CHU de Liège pour trouver des couturières afin de réaliser des blouses opératoires, ce sont 2.606 couturiers/couturières qui attendent désormais leur kit.

Du jamais vu. L’appel à l’aide lancé fin de semaine dernière par le CHU de Liège pour trouver des couturiers et couturières pour pallier au manque de blouses opératoires a été entendu.

Un mail vient de partir à 2606 couturiers/couturières de la région. S’y ajoutent quelques-uns qui viennent encore de s’inscrire, a indiqué mardi le CHU sur sa page Facebook. «Encore merci à tous. Il s’agit maintenant de répondre au questionnaire joint au mail afin de générer les étiquettes qui vont permettre l’envoi du kit.»

Les toiles sont découpées chez Techniques Voile à Alleur et dans les ateliers couture de l’Opéra royal de Wallonie. Elles seront mises sous pli dès mercredi matin par une équipe de bénévoles de choc. «Et Merci au SEGI et aux services informatiques du CHU et de l’ULiège pour l’envoi groupé.»